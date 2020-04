Come volevasi dimostrare le offerte di Iliad hanno fatto breccia nel cuore degli utenti italiani. Molti di loro erano scettici all’inizio, quando il provider aveva annunciato di essere prossimo all’arrivo nel bel paese. In seguito però altrettante persone si sono ricreduti in merito alla loro scetticismo, il quale si è dimostrato pienamente infondato.

Questo gestore è riuscito a proporre promozioni molto interessanti sotto ogni punto di vista, tanto da scalzare la concorrenza. Parliamo di gestori come Vodafone e TIM, i quali si sono trovati in difficoltà di fronte alla campagna promozionale promossa da Iliad. Ora come ora infatti il provider proveniente dalla Francia occupa la quarta posizione in classifica, proprio dietro i mostri sacri della telefonia. Il merito è delle offerte che hanno il massimo in termini di contenuti e il minimo per quanto concerne i prezzi mensili.

Iliad, non solo la promozione da 50 giga: sul sito ufficiale trovate anche altre due offerte del passato

Quando si parla di Iliad, non si può fare a meno di citare la promo da 50 giga che tutti conoscono ormai da qualche anno. Questa è ancora disponibile per 7,99 € al mese per sempre, ma sul sito ufficiale ce ne sono altre due altrettanto interessanti. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 40, due promo di vecchia data che a quanto pare non sono passate di moda.

Per combattere la concorrenza Iliad ha deciso di rendere ancora disponibili, entrambe con minuti ed SMS senza limiti. La seconda poi differisce per la presenza di 40 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 6,99 € al mese per sempre.