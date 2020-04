È avvenuto questa mattina. Un equipe medica gli specialisti facenti parte dell’Ospedale Cotugno di Napoli è entrata in contatto con un team medico dell’Ospedale Zhongshan della Fudan University di Shanghai. La videoconferenza È durata circa 2 ore ed ha permesso a questi due importanti gruppi di esperti di confrontarsi e di condividere le esperienze locali, parlando anche delle varie sperimentazioni che si stanno facendo al momento sui farmaci.

In che modo è avvenuto il collegamento e di cosa si è parlato

Le aziende Huawei e Retelit sono state fondamentali per la riuscita di questa videoconferenza, avvenuta tramite le tecnologie e i vari apparati elettronici, messi a disposizione dalle due aziende. L’ospedale Cotugno fa parte di quel gruppo chiamato Ospedali dei Colli ad aver ricevuto per primi questa opportunità che andrà man mano a coinvolgere altre undici strutture.

Huawei si è occupata di fornire tutti i dispositivi video necessari alla conferenza, mentre Retelit si è occupata della tecnologia Cloud necessaria per un sistema di archiviazione più sicuro. Il sistema di archiviazione era necessario per accedere tempestivamente alle cartelle dei pazienti. Questo genere di eventi potrebbe essere molto importante per lo sviluppo e l’evoluzione in positivo di questa situazione di emergenza globale. In questo momento più che mai, la tecnologia ha dimostrato che, quando ben canalizzata, può salvare molte vite di accelerare moltissimi processi, incluso quello della ricerca di un vaccino efficace.

Questi dispositivi verranno utilizzati non solo per comunicare tra un Paese e l’altro, ma all’interno di una stessa struttura per ridurre il più possibile i rischi di contagio e rendere più sicure tutte le operazioni.