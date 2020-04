La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video, come tutte le altre piattaforme esistenti, lancerà dei nuovi contenuti nel mese di aprile 2020. Le migliori, o le più attese, stanno quindi per arrivare.

Come negli scorsi giorni abbiamo parlato della piattaforma Netflix, oggi vogliamo concentrarci sulle uscite più attese della piattaforma Prime Video. Scopriamole insieme.

Amazon Prime Video: le uscite più attese di aprile 2020

Proprio il primo giorno del mese, sulla piattaforma è sbarcato Jexi, film diretto da Jon Lucas e Scott Moore dove Phil è un uomo totalmente dipendente dal proprio smartphone e, dopo aver acquistato l’ultimo modello scopre Jexi, un’intelligenza artificiale che cambierà per sempre il suo stile di vita. Le cose inizieranno a prendere una piega inquietante nel momento in cui Jexi decide di voler tenere Phil tutto per sé. Sicuramente un film da non lasciarsi scappare.

Il prossimo 10 aprile sbarcherà invece il film commedia con Seth Rogen e Charlize Theron intitolato Non succede, ma se succede… Si tratta di una tra le migliori uscite della piattaforma, in grado di divertire ed intrattenere il pubblico. Il 17 aprile 2020 potremo gustarci il film Selah anche the Spades. In questo film la vita sociale della Haldwell Boarding School è letteralmente gestita da 5 fazioni. La più ambita è guidata da Selah Summers, una ragazza affascinante ma davvero spietata.

Per quanto riguarda le serie TV tra le più attese troviamo Tales from the loop il 3 aprile 2020, basata sul romanzo di Simon Stalenhag. La serie sarà composta da 8 episodi ideati da Nathaniel Halpern. Tales from the loop è una serie fantascientifica che segue le vite e le avventure delle persone che vivono sovrastate dal Loop, un macchinario progettato per rivelare ed esplorare i misteri dell’universo. Il 26 aprile 2020 arriverà anche la seconda ed attesissima seconda stagione di Sword Art Online: Alicization.