La piattaforma streaming Netflix è alle prese con l’emergenza Coronavirus e ciò sta portando dei rallentamenti per quanto riguardo il lancio di serie tv, come ad esempio ‘Suburra 3’. La nota serie amata e seguita dagli utenti italiania si trovava a lavoro nei mesi precedenti per la produzione della nuova stagione.

Da quello che ci risulta la terza stagione dovrebbe essere anche l’ultima considerando che finisce la trilogia della storia Stato, Crimine e Chiesa. Ogni stagione si sofferma su un tema specifico, quindi la terza stagione dovrebbe concludere la serie tv italiana.

Suburra 3: la serie conferma i personaggi principali

Secondo le ultime indiscrezioni, ci risulta che la nuova stagione dovrebbe uscire nel corso del 2020, nonostante questo rallentamento dovuto al Coronavirus. Non sappiamo con certezza se le riprese erano già terminate prima di questa epidemia, ma è chiaro che in questa situazione è impensabile di tornare a lavoro.

Per quanto riguarda la data ufficiale sul lancio della terza stagione non ci sono annunci ufficiali. Il nostro consiglio, soprattutto ai fan, è quello di controllare frequentemente gli account social ufficiali di Netflix (Facebook, Instagram e Twitter). Non solo, è opportuno che i fan controllino anche gli account ufficiali degli attori principali in modo rimanere aggiornati a 360 gradi.

Passando a parlare del cast che comporrà la nuova stagione, vi diamo la conferma dei seguenti protagonisti: Aureliano (interpetrato da Alessandro Borghi), Spadino (ruolo di Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (interpetrato da Filippo Nigro), Sara Monaschi (ruolo di Claudia Gerini), Samurai (interpetrato da Francesco Acquaroni) e Manfredi (ruolo di Adamo Dionisi).