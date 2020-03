La casa di carta è una delle serie televisive più avvincenti negli ultimi anni che ha riscosso un successo grandioso, a livello mondiale. In questa quarantena che tutta l’Italia, e non solo, sta vivendo ci sono tantissimi spettatori che non vedono l’ora di scoprire le nuove puntate per distogliere per qualche ora i pensieri riguardo la situazione attuale.

La quarta stagione è ormai pronta per il suo lancio ufficiale sulla piattaforma del colosso dello streaming, Netflix, e gli spettatori non aspettano altro che seguire le nuove vicende dei fantastici personaggi. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

La casa di carta 4: in arrivo i nuovi episodi su Netflix, ecco le novità

La serie televisiva spagnola è pronta con la quinta stagione è l’ideatore della fiction ha dichiarato ai fan di prepararsi a innumerevoli colpi di scena. In particolare, ha annunciato: “In questa quarta stagione abbiamo cercato di rallentare il ritmo per concentrarci maggiormente sulla storia dei singoli personaggi. Nel bel mezzo del caos ci fermiamo per poi fare una discesa selvaggia nella seconda metà. Defibrilleremo lo spettatore sul suo divano. Abbiamo giocato più che mai con il rischio e con il pericolo. Cerchiamo sempre situazioni estreme.”

I personaggi dovranno sicuramente affrontare delle situazioni complicate cercando di prendere la decisione giusta. Il personaggio di Nairobi torna in questa nuova stagione da come anticipa il trailer, ma non si conosce ancora il reale destino.

Ad affrontare una scelta difficile, invece, è sicuramente l’ex ispettore Rachel perché messa alle strette dalla polizia deve scegliere se patteggiare e tradire il suo amore oppure rimanere fedele e perdere sua figlia.