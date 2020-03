Iliad sceglie di mettere ancora a disposizione la Solo Voce e la Giga 40

L’avventura di Iliad in Italia si sta dimostrando molto più intenso di quello che in molti credevano. Quando il gestore annunciò il suo sbarco nel bel paese, in tanti pensarono che si sarebbe poi trattato del classico boom iniziale con caduta preventivata.

In realtà poi l’azienda è riuscita a dare una lezione a tutti i concorrenti, continuando senza problemi a percorrere la sua strada. Tutti i grandi brand della telefonia sono infatti entrati in crisi a causa di Iliad, che con le sue offerte super convenienti fin dal primo momento ha rubato loro tantissimi utenti. Questo ha poi scaturito una gara al ribasso di tutte le promozioni da parte di tutti i gestori, anche se eguagliare il provider proveniente dalla Francia risulta davvero difficile. Ora come ora però Iliad vuole difendersi, dato che Vodafone e TIM avrebbero lanciato campagne promozionali di grande spessore.

Iliad, ecco sul sito ufficiale altre due promozioni che gli utenti non credevano più disponibili

Tutti sono a conoscenza della migliore promozione di Iliad ancora disponibile sul mercato della telefonia. Stiamo parlando dell’offerta da 50 giga che costa solo 7,99 € al mese per sempre, ma in tanti non sanno che non si tratta della sola opportunità. Sul sito ufficiale infatti sono ancora disponibili due promozioni di altissimo livello.

La prima è la Solo Voce, promozione base che offre agli utenti minuti illimitati verso tutti, messaggi verso tutti e un prezzo di soli 4,99 € al mese. Segue poi l’altra soluzione, la Giga 40, la quale si differenzia dalla precedente solo per la presenza di 40 giga e ovviamente per il prezzo che risulta di 6,99 € al mese per sempre.