Honor, come altre aziende, riconosce quanto questo momento sia delicato. In questo periodo di reclusione forzata in cui è importante rimanere a casa per prevenire i problemi, la tecnologia ha un ruolo fondamentale. Per questa ragione, l’azienda di smartphone e device elettronici ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti assistenza gratuita su qualsiasi dispositivo, nonché l’estensione di garanzia per alcuni prodotti fino al 15 giugno.

Ecco di seguito come funziona la proposta lanciata da Honor

Per quanto riguarda l’estensione del periodo di garanzia, Honor rende questa offerta valida per tutti i prodotti che abbiano data di garanzia acquisto in scadenza a cavallo tra il 15 marzo e il 14 giugno 2020. I prodotti inclusi in questa offerta sono smartphone, tablet, PC, ma anche prodotti audio e accessori smart.

Coloro che possiedono un dispositivo Honor il quale presentasse anomalie e malfunzionamenti, Honor consiglia due cose diverse da fare. Prima di tutto l’utilizzo dell’App Supporto, già presente sul dispositivo e che possa effettuare una diagnosi del problema. Questo procedimento viene chiamato diagnosi intelligente e può essere effettuato da soli, da casa.

Volendo inoltre incoraggiare tutti gli utenti a rimanere a casa, qualora l’App Supporto non passasse, Honor ha deciso di fare di più. Registrandosi al apposito sito di supporto, gli utenti che necessitano di un servizio di riparazione del proprio dispositivo, possono usufruire di ritiro e consegna gratuiti a domicilio. I costi di trasporto sia per il ritiro che per la consegna del prodotto saranno interamente a carico di Honor. Oltre a questo, sarà possibile spedire e ricevere il prodotto senza avere contatti diretti con i corrieri. Questo, per rispettare le norme di sicurezza stabilite dal Governo.