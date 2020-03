L’operatore Tim Italia, a partire da domani 30 marzo 2020, in alcuni rivenditori autorizzati, permetterà ai nuovi clienti di attivare la nuova offerta operator attack denominata Steel Pro.

La nuova offerta sarà attivabile da domani, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, fino a nuova comunicazione soltanto in alcuni rivenditori autorizzati, che possiedono le SIM Limited Edition dedicate. Scopriamo insieme il bundle di questa nuova offerta.

Tim Steel Pro a soli 7.99 euro al mese per i nuovi clienti

L’offerta Steel Pro prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7.99 euro al mese. Vogliamo sottolineare che non è disponibile per tutti i nuovi utenti, ma solamente a quelli che provengono da determinati operatori. In dettaglio, la Steel Pro prevede una velocità massima di navigazione pari a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Più precisamente, potranno attivarla tutti i nuovi clienti che provengono da CoopVoce, FastWeb, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia, tutti operatori sotto rete TIM. Non è invece attivabile da tutti gli utenti che provengono da Kena Mobile. Il costo di attivazione varia a discrezione del rivenditore e, in certi casi, potrebbe anche essere gratuito. In alcuni casi invece è previsto l’obbligo di una prima ricarica obbligatoria che vada a coprire il primo rinnovo, ovvero di 8 euro.

L’offerta appena descritta include anche le navigazioni di Carta Free, tra cui il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il costo del piano base TIM e Chat. I prezzi standard di questi piani sarebbero di 1.59 e 2 euro al mese. Non vi resta che informarvi per scoprire un rivenditore vicino a voi a cui chiedere informazioni. Per scoprire tutte le altre offerte invece, visitate il sito ufficiale dell’operatore.