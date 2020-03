Nel corso degli ultimi anni il settore automobilistico ha attraversato un cambiamento radicale. Dopo aver assistito per un lungo periodo alla lotta fra Diesel e Benzina, infatti, a quanto pare da diverso tempo il vero rivale sembra essere l’elettrico. Ciononostante, però, l’ecosistema delle vetture elettriche presenta ancora dei problemi che, di fatto, spingono i consumatori ad evitare il passaggio al nuovo propulsore. Anche se il costo dei veicoli risulta essere ancora elevato per molti, in realtà il problema principale sta nelle batterie e, in particolare, nella sostituzione e nello smaltimento. Grazie ad alcuni investimenti, però, di recente le principali aziende che operano nel settore hanno fatto degli enormi passi in avanti. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità

Auto elettriche: sostituire le batterie diventerà molto più semplice

Secondo quanto affermato da recenti indiscrezioni, a quanto pare il Governo Cinese ha stanziato un ingente quantità di denaro ad un solo scopo: trovare la soluzione definitiva che permetta alle aziende automobilistiche di rendere le batterie sostituibili. In questo modo, quindi, molto presto potrà essere sviluppata una soluzione che permetta di migliorare non solo la manutenzione, ma anche l’autonomia di queste ultime.

Di fondamentale importanza è anche lo smaltimento delle batterie che, fino a poco tempo fa, era stato completamente trascurato. Con il passare dei mesi, infatti, sono sempre di più gli automobilisti che hanno la necessità di sostituire il proprio pacco batteria. Per questo motivo, quindi, è necessario progettare una soluzione che permetta di smaltire le batterie esaurite nel miglior modo possibile.

Infine vogliamo avvertire i nostri utenti che, secondo alcune indiscrezioni, fa partire dal 2025 l’elettrico potrebbe diventare obbligatorio in molteplici Stati Europei. Per maggiori informazioni a riguardo vi lasciamo il nostro articolo dedicato.