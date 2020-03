MediaWorld è imbattibile nel lancio di offerte in grado di far sognare gli utenti italiani, all’interno del volantino attuale è possibile trovare un buonissimo numero di sconti su prodotti appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti.

Gli acquisti, indipendentemente da ciò che sceglierete, dovranno necessariamente essere completati in via esclusiva sul sito ufficiale di MediaWorld, ricordate che tutti i punti vendita sono stati chiusi a tempo indeterminato a causa del virus. Per avvicinare gli utenti e rendere la quarantena meno pesante, l’azienda ha pensato di offrire spedizione gratuita su ogni acquisto effettuato (senza limitazioni alle spese minime o similari).

Volantino MediaWorld: le promozioni attive in questo periodo

La campagna promozionale principe del volantino MediaWorld riguarda i prodotti più utilizzati nell’ultimo periodo, quali sono notebook, PC desktop, all-in-one, stampanti o comunque accessori dell’informatica in generale. Nella sezione Home Sweet Work sarà possibile trovare una buonissima selezione di sconti e di offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, a partire dagli Apple MacBook a prezzi scontatissimi.

In alternativa, fino a domani, sono state attivate offerte sugli accessori per smartphone Uniqo e ISY, due brand in grado di lanciare prodotti veramente low cost, con spedizione sempre gratuita anche per ordini di soli 5 euro.

Le offerte incluse all’interno del volantino MediaWorld attuale ovviamente non terminano qui, se siete curiosi di conoscere da vicino cosa effettivamente l’azienda ha riservato per ognuno di noi, aprite subito questo link verso il sito ufficiale.