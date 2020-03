I giorni sono sempre più pochi all’arrivo della serie televisiva spagnola che ha rapito il cuore di tantissimi spettatori, La casa di carta. La banda esperta ormai in rapine, ha riscosso un grandioso successo a livello mondiale e l’uscita della quarta stagione è prevista per il tre Aprile di quest’anno.

La casa di carta 4 è in arrivo su Netflix: ecco quali sono le ultime dichiarazioni

La prima visione della quarta stagione della fiction spagnola è prevista in esclusiva su Netflix il 3 Aprile di quest’anno come anticipato già precedentemente. Una stagione molto importante che si concentra principalmente sulla storia di ogni singolo personaggio, in difficoltà ad uscire vincenti dalla banca. Purtroppo per la banda la situazione non è facile visto che la polizia ha in mano Rachel, ex ispettrice e amore del professore, e comunica con un ostaggio all’interno della banca che è riuscita a liberarsi senza farsi scoprire dagli altri.

Rachel è messa alle strette, deve scegliere tra la sua famiglia e perdere il suo amore oppure rimanere fedele alla banda e perdere la sua famiglia. La situazione è difficile anche per Nairobi, che deve lottare per vivere dopo aver raccolto il proiettile di un cecchino.

Il trailer annuncia una serie televisiva colma di colpi di scena e gli spettatori non vedono l’ora di scoprirli tutti. Anche l’ideatore della serie televisiva e alcuni attori che interpretano i personaggi della scena hanno annunciato una grandiosa stagione. Ormai manca pochissimo all’arrivo dell’intera stagione, il conto alla rovescia è iniziato per milioni di spettatori.