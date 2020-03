La serie televisiva Riverdale continua a non fermarsi e tantissimi spettatori si domandano se ci sarà una quinta stagione. La fiction statunitense basata sui personaggi di Archie Comics è formata attualmente da quattro stagioni, l’ultima mandata da pochissimo in onda.

A quanto pare, i personaggi della serie sono pronti per lavorare a dei nuovi episodi e ad intrattenere nuovamente gli spettatori con le loro misteriose vicende. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Riverdale 5: i nuovi episodi potrebbero arrivare molto presto per i fan

La serie televisiva Riverdale ha annunciato che non è ancora terminata e che i personaggi ispirati ai fumetti di Archi Comics ritorneranno. L’attore Kj Apa che interpreta Archie Andrews, Cole Sprouse che interpreta il personaggio di Jughead, Camilla Mendes nelle vesti di Veronica Lodges e Lili Reinhart che interpreta il personaggio di Betty Cooper si stanno preparando a registrare dei nuovi episodi.

In questa quinta stagione i personaggi potrebbero finire il liceo per iniziare un nuovo capitolo della vita, ma è ancora troppo presto per parlare di trama visto che la quarta stagione è ancora in corso. Anche per quanto riguarda la data di lancio ufficiale della serie televisiva non si conoscono i dettagli, ma secondo alcune voci di corridoio potrebbe arrivare alla fine di quest’anno oppure nei primi mesi dell’anno successivo.

Purtroppo è ancora troppo presto di parlare di dettagli, ma ai fan senza ombra di dubbio non gli sfuggirà nessun dettaglio. Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali e tenere d’occhio i profili social ufficiali per rimanere sempre aggiornati.