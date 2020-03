Iliad in posizione di difesa: due offerte sono disponibili segretamente

Il percorso di Iliad è stato forse lo stesso di tutti gli altri gestori, ma è stato bruciato in pochissime tappe. Infatti il noto gestore proveniente dall’estero è riuscito in un’impresa più unica che rara, dal momento che qualsiasi altro provider ci avrebbe impiegato molto più tempo. Stiamo parlando ovviamente del tempo utile a questo gestore di raccogliere oltre 5 milioni di utenti.

Questo dato lo conferma ancora una volta al quarto posto nella graduatoria dei gestori italiani. Esatto: Iliad è un gestore italiano a tutti gli effetti, e non straniero come in tanti credono. La nota azienda che proviene dalla Francia è riuscita in tutto ciò grazie alle sue offerte migliori, le quali ancora una volta stanno rubando utenti alla concorrenza. Per difendersi però adesso Iliad ha scelto di ricordare a tutti la presenza di altre due offerte sul sito ufficiale.

Iliad, sul sito ufficiale potete beneficiare ancora di due offerte che in molti credevano accantonate da tempo

Tutti conosceranno come biglietto da visita principale di Iliad la sua offerta da 50 giga, la quale è effettivamente ancora disponibile come dimostra la pubblicità. Attualmente però potete trovare sul sito ufficiale anche altre due soluzioni, le quali costano meno offrendo ugualmente contenuti di primo livello.

Il primo nome è Solo Voce, mentre il secondo è rappresentato dalla Giga 40, le quali sono due offerte che offrono minuti ed SMS senza limiti. Oltre a differire per il prezzo tra loro, visto che è una costa 4,99 e l’altra 6,99 € al mese, differiscono anche per i giga. La seconda offre 40 giga in 4G per navigare sul web.