Expert riesce a convincere gli utenti all’acquisto di un nuovo dispositivo tecnologico con il lancio di una campagna promozionale davvero unica, nonché disponibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

La rivale più agguerrita resta sicuramente la “Prendi 3 paghi 2” di Trony, ma ad ogni modo anche il volantino Expert attualmente attivo solo online risulta essere una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato italiano. Tutti vi possono accedere senza alcun tipo di problema o difficoltà, la spedizione è da ritenersi completamente gratuita presso il vostro domicilio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Expert: occasione da non perdere con gli sconti più incredibili

Il volantino Expert propone alcune delle migliori offerte in circolazione, garantendo comunque un ottimo risparmio su ogni acquisto effettuato, a partire dagli smartphone top di gamma. Ad esempio, il consumatore può decidere di aggiungere al proprio carrello un Samsung Galaxy S20+ a 1029 euro, passando per il più economico Xiaomi Mi Note 10 in vendita nell’ultimo periodo a 599 euro (peccato solamente il processore sia lo Snapdragon 730G).

Per conoscere comunque da vicino l’ottimo volantino Expert, completo di ogni sua parte e delle migliori offerte in circolazione, non dovete fare altro che aprire il seguente link e collegarvi al sito ufficiale. La spedizione è gratuita presso il vostro domicilio per ogni acquisto effettuato, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta, nonché dal valore finale dello scontrino (la stessa soluzione la troviamo anche da MediaWorld).