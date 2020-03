Le offerte di marzo stanno suscitando un forte interesse ai clienti che vogliono cambiare il proprio operatore. Le compagnie Kena Mobile, ho.mobile e PosteMobile hanno deciso di lanciare delle iniziative convenienti da un punto di vista economico.

Chi vuole attivare un’offerta attraente a basso costo può consultare una delle seguenti offerte: Kena 5.99, ho. 5,99 e Creami Style. Queste tre offerte appartengono a degli operatori virtuali che risultano essere quelli più convincenti sotto il profilo della qualità del servizio e delle iniziative proposte.

Andiamo a vedere i dettagli relativi ad ogni singola offerta citata

Kena 5.99, ho. 5,99 e Creami Style

L’offerta appartenente a Kena Mobile prevede mensilmente minuti illimitati per comunicare con tutti i numeri nazionali fissi-mobili, sms illimitati verso tutti e 70 giga di traffico dati in 4G. Attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali. Il costo mensile è di 5,99 Euro.

L’offerta appartenente a ho.mobile propone minuti illimitati per eseguire chiamate a qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta, sms illimitati verso tutti e 70 giga di traffico dati in velocità 4G. Il target di riferimento coinvolge gli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori. Il costo mensile è di 5,99 Euro.

L’offerta di PosteMobile denominata Creami Style prevede dei credit utilizzabili per minuti e sms. In questo caso, sono consumabili 500 credit verso tutti i numeri e 5 giga per navigare su internet in velocità 4G. Il costo mensile è di 5 Euro ed è attivabile da tutti i clienti che provengono da qualsiasi operatore telefonico, senza alcuna distinzione.

L’attivazione nei tre casi può essere eseguita online o rispettivamente nei negozi fisici aderenti all’iniziativa.