La casa che ha prodotto il gioco considerato il più giocato degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato le sfide della sesta settimana di Fortnite. Si tratta del secondo set di sfide dedicate alla sfida Miascolo.

Gli utenti che completeranno almeno 18 delle sfide all’interno di questo set, potranno scegliere uno stile esclusivo della suddetta skin. Andiamo insieme a scoprire le challenge di questa settimana.

Fortnite: Epic Games ha rilasciato le sfide di questa settimana

Finalmente possiamo annunciare le sfide che Epic Games ha previsto per questa settimana in Fortnite. Come anticipato precedentemente, oltre a farvi guadagnare uno stile alternativo della Skin Miascolo, queste vi permettono anche di ottenere una marea di punti esperienza. Prima di andare a presentarvele, vi ricordiamo che tutte le challenge saranno disponibili fino alla fine della seconda stagione di Fortnite, ovvero il prossimo 30 aprile 2020.

Sicuramente una bella sfida da accettare, dato la quarantena forzata di queste settimane causata dalla pandemia da nuovo coronavirus, in tutto il pianeta. Ecco le 10 sfide previste: 1) Cerca forzieri a Foschi Fumaioli o Fattoria Frenetica. 2) Infliggi danni agli avversari utilizzando un fucile d’assalto. 3) Cerca un forziere entro 10 secondi dopo l’atterraggio dal bus. 4) Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un Choppa. 5) Pesca un’arma, una lattina e un pesce.

E ancora, 6) Elimina avversari presso Yacht o Borgo Bislacco. 7) Distruggi cucce per cani. 8) Assorbi danno con una granata esca. 9) Balla a Lake Canoe, Camp Cod e Rainbow Rentals. 10) Utilizza i vapori di Foschi Fumaioli, una zipline ed entra in un passaggio segreto in una singola partita. Non ci resta che andare a provarle per scoprirle nel dettaglio con i nostri occhi, il tempo sicuramente non ci manca!.