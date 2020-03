Non solo smartphone. Oltre a Redmi Note 9S, Xiaomi ha annunciato il debutto nel mercato italiano di Mi Smart Compact Projector e Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector è già in vendita in Italia al prezzo di 599,99 euro. Si tratta di un proiettore portatile dall’aspetto minimal e dalle dimensioni compatte, con Android TV 9.0 e Play Store integrato, per scaricare le proprie app e contenuti preferiti da trasmettere in risoluzione FullHD su di uno schermo con una diagonale compresa tra i 60 ed i 120 pollici con messa a fuoco automatica.

Mi Smart Compact Projector 1 su 6

Il proiettore di casa Xiaomi è anche dotato di due altoparlanti con supporto alla decodifica Dolby e DTS, permette di interagire con Google Assistant e supporta la funzione ChromeCast. Il dispositivo può essere controllato sia mediante l’apposito telecomando o attraverso l’assistente vocale.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, il nuovo aspirapolvere senza fili arriva in Italia

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C è una scopa elettrica leggera, flessibile e portatile, che assicura una pulizia agevole della propria abitazione (e non solo), non essendo dotata di elementi di intralcio come potrebbero essere i fili di un comune aspirapolvere.

L’aspirapolvere implementa un motore brushless DC che raggiunge i 100.000 giri/min e con una potenza di aspirazione massima di 120 AW. Grazie alle sue quattro spazzole versatili adatte a diverse superfici e al filtro HEPA H12 in grado di catturare il 99,97% delle particelle di polvere da 0,3 micron, Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C garantisce una pulizia profonda ed efficace di ogni ambiente, raggiungendo anche quegli angoli più difficili da pulire.

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C 1 su 6

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C sarà in vendita nelle prossime settimane sullo store Online ed offline di Xiaomi e su Amazon al prezzo di 199 euro.