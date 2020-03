In seguito alle ultimissime novità nel settore delle telecomunicazioni in Italia, con il lancio del nuovo brand unico WindTre e del suo semivirtuale Very Mobile, attendiamo con ansia l’arrivo dell’operatore austriaco Spunsu.

Negli ultimi giorni l’azienda ha pubblicato la sua prima offerta di lavoro su territorio italiano come Spusu Italia. In alcuni portali infatti si nota la ricerca di addetti al servizio clienti full time o part time. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Spusu Italia pubblica la sua prima offerta di lavoro per l’Italia

Il nuovo operatore ha recentemente pubblicato la sua prima offerta di lavoro per la sede di Milano, sita secondo le ultime indiscrezioni, in Via Angelo Rizzoli, vicino alla stazione M2 Crescenzago. Più precisamente, l’offerta è stata pubblicata nei portali CercoLavoro e Milano.Bakeca e le informazioni riportate sono molto simili tra di loro.

La figura che attualmente sta cercando l’operatore dovrà effettuare consulenza su tutti i servizi dell’azienda, con il supporto dei sistemi informatici aziendali, gestendo le varie richieste dei clienti e fornendo supporto tramite e-mail, telefono e chat. Per l’offerta lavorativa si richiede solamente la conoscenza della lingua italiana. Non è invece richiesta nessuna esperienza pregressa.

Tutti i candidati, come richiesto dall’operatore, possono candidarsi tramite l’invio di una lettera di motivazione e del curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati e offre “ottime prospettive di crescita professionale in un ambiente di star up”. Al momento non è ancora stata fissata una data ufficiale per la presentazione, ma sicuramente ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni.