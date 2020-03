Mediaset regala Infinity TV grazie ad una nuova iniziativa commerciale rivolta ai nuovi clienti. Gli ultimi arrivati hanno dunque l’opportunità di godere delle migliori serie TV e dei Film Gratis comodamente da casa. Il tutto per un periodo di prova gratuita della durata di due mesi. A comunicarlo è il colosso della TV che decide di distribuire nuovi contenuti HD per tutti anche in lingua originale. Scopriamo insieme l’inedita promozione.

Mediaset offre Infinity TV Gratis per tutti i nuovi clienti

Stiamo vivendo l’isteria del Coronavirus con parecchi di noi costretti a permanere tra le quattro mura di casa. Non c’è occasione migliore per sfruttare la promo Mediaset con Infinity Gratis. I contenuti multimediali saranno accessibili senza impegno per un periodo continuativo di 60 giorni prima della richiesta di rinnovo a pagamento.

Nel pacchetto sono inclusi non solo Film e serie televisive di successo ma anche fiction e cartoni animati per grandi e piccoli. Rispetto al costo mensile di 7,99 euro c’è uno sconto del 100% concesso dal Big della TV commerciale. Il messaggio è ufficiale:

“Solo per pochi giorni due mesi in regalo. E stare a casa diventa più bello con Infinity“.

Il riferimento al Covid-19 è lampante e chiama a rapporto tutti coloro che sono costretti ad una forzata permanenza in casa per il virus. La promo – disponibile dal 7 Marzo 2020 – è dedicata alle nuove registrazione che raddoppiano il periodo di prova rispetto al piano iniziale, al termine del quale la fatturazione passerà al canone standard a meno di disdetta gratuita.

Ricordiamo a tutti i clienti che le piattaforme attraverso cui poter accedere al network di Mediaset Infinity sono: PC, Mac, Tablet Android, iPad, Smart TV, Play Station, Xbox, smartphone, Chromecast e Amazon Fire Stick. Garantito il download offline per la visione senza connessione Internet anche in formato video HD e 4K (ove disponibile).