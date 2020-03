La tripla fotocamera è diventato uno dei trend prevalenti di quest’anno. Anche molti produttori cinesi, infatti, hanno cominciato ad implementare fotocamere ad alta risoluzione suoi nuovi smartphone. OUKITEL porta questa funzionalità sul suo nuovo modello WP6. Dal 20 marzo, WP6 sarà in vendita globale sullo store ufficiale di aliexpress con uno sconto del 30% a 199,99 dollari. Puoi aggiungere il prodotto al tuo carrello adesso per aggiudicarti il posto per il primo lotto limitato.

La serie WP è pensata per “ridisegnare la comunicazione outdoor”. Mantenendo la super batteria che da sempre caratterizza gli smartphone OUKITEL, la serie WP introduce per la prima volta lo schermo con notch a goccia sui rogged phone. E’ stato anche introdotto un sensore principale da 48 MP nella tripla fotocamera posteriore. Con una super batteria e la sua tripla fotocamera posteriore da 48 MP, il WP6 è uno smartphone unico nel mercato attuale dei rogged Phone.

OUKITEL WP6, le principali caratteristiche del nuovo rogged Phone

Oltre a queste due caratteristiche principali, WP6 possiede un’armatura più forte, composta per il 70% da copertura in metallo da aviazione e Corning gorilla glass da 1,1 mm. Nel video inserito poco sopra, viene effettuato un esperimento che dimostra quanto questo vetro sia forte resistente.

Per gli amanti della vita all’aria aperta, per gli avventurieri, uno smartphone potrebbe essere l’unico compagno che accompagna queste avventure. La sua autonomia e stabilità potrebbe significare vita o morte. Il WP6 utilizza una CPU P70 da 12 nm, che assicura un ridotto consumo di energia, mentre la super batteria da 10.000 mAh immagazzina un’enorme quantità di energia rispetto al consumo di CPU. Questi due fatti si traducono in una maggiore durata della batteria, assicurando ben 32 giorni di standby e 52 ore di conversazione continua.

A seguire, alcune delle caratteristiche principali di OUKITEL WP6:

batteria da 10.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W;

fotocamera posteriore da 48 MP + 5 MP + 2 MP. Fotocamera frontale per selfie da 16 MP;

rivestimento in metallo d’aviazione al 70%, Corning Gorilla Glass da 1,1 mm;

processore Octa-core Helio P70;

display FHD + con risoluzione 2340 x 1080 pixel

OUKITEL ha comunicato che presto verrà mostrato agli utenti un test dell’effettivo consumo della batteria. Ricordiamo, inoltre, che il Giveaway con un WP6 in palio è ancora in corso. Tenta la fortuna! E ricorda che il prossimo 20 Marzo hai buone possibilità di aggiudicarti questo smartphone con uno sconto del 30%!