OUKITEL lancerà il suo prossimo smartphone, il WP6, il prossimo 20 Marzo. Riprendendo alcune delle caratteristiche implementate sul modello precedente maggiormente apprezzate dagli utenti, OUKITEL WP6 si caratterizza, essenzialmente, per due aspetti: anzitutto, la sua super-batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a trenta giorni di autonomia con una singola ricarica, ed il suo comparto fotografico che si compone di una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 MP.

OUKITEL WP6, caratteristiche e GIVEAWAY

Per queste caratteristiche, OUKITEL WP6 risulta essere lo smartphone ideale per gli amanti delle attività all’aperto, che potranno in questo modo contare su di uno smartphone dalla lunga durata, senza doversi dunque preoccuparsi di una eventuale mancanza di autonomia, e che, grazie alla sua fotocamera, permette di catturare i momenti più belli della giornata. Nello specifico, la batteria da 10.000 mAh garantisce 750 ore di autonomia in standby, 52 ore di chiamate e 25 ore di navigazione in Internet.

Oltre a queste caratteristiche, altro punto di forza di OUKITEL WP6 è il suo corning glass dallo spessore di 1,1 mm. La pagina ufficiale dedicato al prodotto, mostra chiaramente che un trapano si è rotto durante il tentativo di praticare un foro al WP6. Questa particolare tecnologia, consente allo smartphone di resistere a gravi urti e cadute. Infine, OUKITEL ha dichiarato che il sistema operativo di WP6 sarà molto veloce e che il suo prezzo di vendita (che verrà svelato il prossimo 20 Marzo) sarà molto più competitivo rispetto alle proposte del mercato attuale.

Per accompagnare il lancio del suo WP6, OUKITEL ha allestito un GiveAway con in palio dieci smartphone per i più fortunati. Sarà possibile partecipare al concorso direttamente dalla pagina ufficiale dedicata all’iniziativa, in cui, tra l’altro, sarà anche possibile accedere a tutte le informazioni sul dispositivo.