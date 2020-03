Diversi mesi fa vi avevamo parlato dell’arrivo di un nuovo smartphone entry-level dell’azienda HMD Global con a bordo il sistema operativo Android Go, cioè il prossimo Nokia 1.3. Quest’oggi torniamo a parlare di questo dispositivo, dato che è trapelata poche ore fa una immagine render che ci svela il design.

Nokia 1.3: display con notch e single camera posteriore

L’immagine render del prossimo entry-level a marchio Nokia è stata pubblicata dal noto leaker Evan Blass, una fonte molto affidabile in ambito mobile. Secondo questa immagine, il design di questo dispositivo dell’azienda sarà piuttosto semplice, senza stravolgimenti o novità importanti. La parte frontale del dispositivo sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un display con notch a goccia centrale. Le cornici sembrano poi abbastanza sottili, tranne quella inferiore che è più spessa e dove viene alloggiato il logo Nokia.

La parte posteriore ospita una singola fotocamera accompagnata da un fleshLED, il logo Nokia e lo speaker audio posto in basso sul lato sinistro. Il frame del terminale ospita sul lato destro il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, mentre sul lato sinistro è presente un altro tasto che molto probabilmente sarà dedicato all’assistente vocale di Google. In alto, poi, non sembra mancare il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Nella giornata di domani HMD Global terrà un evento di presentazione in cui verrà svelato il primo smartphone 5G a marchio Nokia, ma è molto probabile che farà il suo debutto ufficiale anche il nuovo entry-level Nokia 1.3. Vedremo domani se verrà effettivamente presentato questo smartphone.