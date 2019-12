Soltanto qualche settimane fa l’azienda HMD Global ha portato ufficialmente per il mercato il suo ultimo device entry-level targato Nokia con a bordo Android One, cioè il Nokia 2.3. Molto presto, però, arriverà sul mercato anche un ulteriore smartphone appartenente a questa fascia di prezzo, cioè il prossimo Nokia 1.3.

Nokia 1.3 riceve la certificazione Bluetooth SIG

A rivelarci l’esistenza di questo nuovo dispositivo a marchio Nokia è stato l’arrivo della certificazione Bluetooth SIG. Il terminale (che si pensa sia proprio il Nokia 1.3) è stato registrato sulla certificazione in questione con il numero di modello Nokia TA-1213 e proprio qui sono state riportate alcune caratteristiche principali.

Secondo quanto riportato, ad alimentare il nuovo smartphone dell’azienda HMD Global ci sarà un processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 215. Oltre a questo, la certificazione ha rivelato che a bordo del terminale ci sarà il Bluetooth in versione 4.2 e non in versione 5.0.

Per ora abbiamo soltanto queste poche informazioni riguardanti questo nuovo dispositivo. Tuttavia, sappiamo che potrebbe essere molto simile ad altri due smartphone dell’azienda, come ad esempio il Nokia 2.3 e il Nokia C1 Android Go Edition. Quest’ultimo, in particolare, è stato annunciato sul mercato pochissimi giorni fa. A caratterizzarlo, troviamo un display con una diagonale da 5.45 pollici e come processore abbiamo un SoC quad-core da 1.3 GHz coadiuvato da solo 1 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno. Il nuovo Nokia 1.3 potrebbe seguire le caratteristiche di questo device, montando a bordo il software Android Go ma, come già accennato, per ora non abbiamo altre informazioni.