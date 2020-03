In queste ore sono emersi alcuni rumor riguardanti la Ricerca e Sviluppo di Samsung Electronics. Il brand coreano infatti, sembra stia lavorando ad un nuovo sensore da utilizzare sugli smartphone di fascia alta.

L’attuale ottica top di gamma di Samsung è montata sul Galaxy S20 Ultra e prevede un sensore denominato NonaCell da 108 megapixel. Il funzionamento di questo sensore prevede, in sostanza, la cattura di 9 pixel e la successiva unione via software in un unico pixel. L’evoluzione di questa tecnologia potrebbe spingersi notevolmente oltre e arrivare a toccare i 150 megapixel.

Il lancio della nuova tecnologia è atteso per l’ultimo trimestre del 2020 e rappresenterà l’apice delle conoscenze di Samsung nel settore fotografico. Secondo le indiscrezioni, il sensore sarà uno dei più grandi su mobile, il che significa maggiore luce catturata dalle lenti. Di conseguenza, la resa sarà eccezionale in ogni condizione di luce tanto da permettere foto senza precedenti.

Rumor)

– Samsung, 150MP, Almost 1", Nonacell

– Limited to flagship pro models

– Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)

source : https://t.co/CCQTPTHwcm

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) March 16, 2020