I clienti Iliad che decidono di trasferire il loro numero all’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, possono attivare soltanto una delle offerte disponibili, ovvero: l’offerta ho. 5.99€. La promozione è disponibile anche per i clienti di alcuni operatori virtuali, tra cui Fastweb, CoopVoce e Poste Mobile.

L’operatore permette di effettuare l’attivazione online o nei suoi punti vendita, quindi i nuovi clienti possono scegliere la modalità più conveniente e ottenere la SIM. In questo caso la promozione non richiedere nessun costo di attivazione e la SIM è scontata a 0,99 euro. Quindi, al momento dell’acquisto i clienti vanno incontro esclusivamente ad una spesa di 6,99 euro, di cui 6,00 euro necessari per la prima ricarica.

Passa a ho Mobile: cosa prevede l’offerta ho. 5.99€!

L’offerta ho. 5.99€ permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

La tariffa è la più conveniente tra quelle proposte dall’operatore, infatti prevede una spesa mensile di soli 5,99 euro al mese e include anche i servizi importanti come: l’sms ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata, la navigazione hotspot e il numero gratuito 42121 che permette di conoscere il credito residuo.

ho Mobile assicura l‘inesistenza di costi extra o spese impreviste, infatti blocca i numeri e i servizi a pagamento; e sospende la navigazione in caso di esaurimento anticipato dei Giga mensili. Inoltre, offre gratuitamente anche l‘app ufficiale, da utilizzare per trasferire il numero dopo aver acquistato la nuova SIM, per monitorare lo stato della tariffa e per conoscere i consumi effettuati.