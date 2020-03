In questo periodo in cui tantissime persone sono costrette a stare a casa per via dell’epidemia Coronavirus le piattaforme di streaming online come Netflix, Infinity o Prime Video aiutano a passare il tempo.

A tal proposito, ci sono delle grandiose novità per coloro che utilizzano il metodo di pagamento Paypal. A quanto pare, Infinity può essere totalmente gratuito per un periodo di tempo per i nuovi utenti che utilizzano come metodo di pagamento quello di Paypal.

Infinity gratis per alcuni mesi grazie a Paypal: ecco come

La piattaforma di streaming online Infinity e ben fornita di serie televisive, film, documentari e cartoni animati. Il suo costo mensile ammonta a 7,99 Euro, ma effettuando una registrazione è possibile riscattare alcuni mesi a costo zero.

Innanzitutto infinity diversi giorni fa ha annunciato che per i nuovi clienti ci sono due mesi di prova gratuiti, ma questi due mesi a costo zero si potrebbero prolungare per coloro che sceglieranno il metodo di pagamento con Paypal.

Per sbloccare l’offerta sarà necessario sostenere soltanto il costo di 7,00 Euro e inserire il codice sconto PAYPAL 7. In questo modo, gli amanti di cinema potranno usufruire di tutti i suoi contenuti per cinque mesi sostenendo il costo di soltanto 7,00 Euro.

Si ricorda che è possibile disattivare il servizio della piattaforma di streaming online in qualsiasi momento e senza sostener alcun costo di disattivazione o penale. Insomma, sicuramente un buon metodo per passare il tempo e iniziare qualche film o serie televisiva nuova senza scoccianti pubblicità e in qualità HD.