La casa di carta continua a farsi attendere dai fan con la quarta stagione, ma oramai non manca molto al lancio ufficiale. Il colosso dello streaming, Netflix, ha avvisato già da diverse settimane i suoi utenti di questo tanto atteso arrivo, il prossimo tre Aprile.

La serie televisiva spagnola ha lanciato già da diversi giorni il trailer ufficiale della quarta parte e i fan hanno potuto scoprire cosa li attende. Eccovi svelati gli ultimi aggiornamenti.

La casa di carta 4: il trailer è finalmente disponibile, fan entusiasti

Milioni sono le persone che aspettano di scoprire il seguito di questa affascinante storia e il trailer ha entusiasmato in tantissimi. Il video pubblicato diversi giorni fa ha rassicurato in parte i fan visto che inizia con il personaggio di Nairobi e svela, di conseguenza, il suo destino non ancora segnato.

In questa quarta parte ha un ruolo importante anche l’ex ispettore Rachel che ha deciso di scappare con il Professore per vivere la loro storia d’amore. Purtroppo, l’ex ispettore ormai nelle mani della Polizia deve scegliere se tradire il suo amore oppure dire addio alla sua bambina. Decisamente una decisione importante.

Da quanto dice il video, i ragazzi del professore non si trovano in una situazione totalmente comoda perché la situazione è ormai sfuggita di mano. Anche un ostaggio riesce a liberarsi silenziosamente e a fare dei passi in avanti contro la gang. Insomma, non resta che aspettare il tre Aprile per scoprire come va realmente a finire. L’arrivo è sempre più vicino ormai.