CoopVoce: ChiamaTutti Smart 15 ancora disponibile per soli 7,50 euro

La scelta di CoopVoce di lanciare nuove offerte a ripetizione spesso con frequenza mensile è di certo un’ottima idea. Secondo quanto riportato infatti moltissime persone avrebbero cominciato in questi ultimi mesi a valutare sempre di più il provider virtuale, il quale ad oggi risulta il più amato dal pubblico.

Secondo alcune recenti indagini quello di Coop risulterebbe allo stesso tempo anche il più affidabile, proprio per via delle sue offerte che non presentano brutte sorprese una volta sottoscritte. CoopVoce è un gestore che sta puntando molto sulla quantità dei contenuti, cosa che prima non avveniva e che teneva ai margini delle classifiche questo provider. La dimostrazione di tutto ciò è fornita dalla nuova ChiamaTutti, la quale sarà disponibile ancora per un po’.

ChiamaTutti Smart 15: è questa la nuova proposta di CoopVoce che ora batte tutti a suo di contenuti e prezzi

La nuova offerta che è sbarcata ufficialmente sul sito di casa CoopVoce è la ChiamaTutti Smart 15 proposta che infatti risulta molto presa in considerazione. Questa include tutto al suo interno e anche un prezzo molto interessante.

Stiamo infatti parlando di soli 7,50 euro al mese, i quali non mutano mai nel tempo tenendo la promo sempre uguale. Dunque SMART 15 prevede 15 GB di traffico internet in 4G, 1000 minuti verso numeri fissi e mobili in Italia e nell’UE e 1000 SMS. Per sempre. Questa promozione risulta una delle migliori sul mercato e molto probabilmente sarà una delle più scelte. Anche i già clienti di CoopVoce possono sottoscriverla senza particolari problemi visto che non ci sono limitazioni.