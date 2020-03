Dopo settimane e settimane di indiscrezioni, domani 16 marzo 2020 sbarcherà finalmente il nuovo brand unico WindTre, formato dall’unione di Wind e 3 Italia.

Tra le tante novità ci sarà anche la rete fissa, dove verrà premiata la convergenza degli utenti con uno sconto sul canone mensile e Giga illimitati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: offerte di rete fissa a partire da 19.99 euro al mese

I brand Wind e Tre nella rete mobile avevano mantenuto una certa autonomia, ma sul fisso l’eredità della piattaforma ex Infostrada, era passata ai due brand con offerte praticamente identiche, che si differenziavano solamente per la promozione convergente inclusa. Quest’ultima prevedeva una SIM con 100 Giga per Wind e Giga illimitati per 3 Italia.

Come abbiamo anticipato anche qualche giorno fa, dal punto di vista dell’offerta di rete fissa non ci saranno grandi cambiamenti, sia dal punto di vista del prezzo che delle componenti. Verrà però mantenuta una sola delle promozioni convergenti. La nuova proposta dell’operatore per la rete fissa, valida fino al prossimo 19 aprile 2020, prevederà ogni mese internet illimitato in ADSL, Misto Fibra FTTC e Fibra FTTH fino a 1000 Mbps, chiamate a consumo e model in vendita abbinata a 5.99 euro al mese in più per 48 mesi.

L’offerta avrà un costo standard di 25.99 euro al mese, mentre l’offerta in ADSL fino a 7 Mega, Internet7 avrà invece un costo di 27.99 euro al mese. La componente convergente permetterà di ottenere Giga illimitati su un massimo di 3 SIM mobili associate con lo stesso intestatario, proprio come accadeva con 3 Italia. Una delle principali novità riguarda la possibilità di ottenere uno sconto sul canone mensile in caso di attivazione da parte dello stesso intestatario, di una delle nuove offerte di rete mobile WindTre. In questo caso, come anticipato precedentemente, il costo promozionale sarà di 19.99 euro al mese.