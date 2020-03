WindTre attualmente permette di attivare ad alcuni utenti Wind e Tre la promozione Giga xTe Special a soli 7.99 euro al mese una tantum. La promozione in questione viene denominata 100 Giga Special nella versione per il brand 3 Italia.

L’offerta ad personam viene proposta via SMS, nei rivenditori WindTre autorizzati e dalle applicazioni MyWind e My3. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa offerta.

WindTre propone la 100 Giga Special ad alcuni utenti

La promozione viene denominata diversamente in base alle versioni, se Wind o 3 Italia. In ogni caso l’offerta prevede 100 GB di traffico internet in 2G e 3G ed è possibile navigare sulla rete 4G con l’opzione 4G LTE per 30 giorni dall’attivazione al prezzo di 7.99 euro. Al termine dei 30 giorni la promozione si disattiva automaticamente. Wind ricorda che ogni volta che il cliente si ritrova senza credito principale residuo ed attiva o rinnova qualsiasi opzione o promozione sulla propria SIM, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, il traffico incluso non sarà bloccato per assicurare continuità del servizio, e sarà reso disponibile per un 1 giorno solare.

Nel caso in cui il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 2 giorni al costo di 99 centesimi di euro. Il meccanismo in questione, salvo eventuali cambiamenti, dovrebbe essere disponibile anche con il nuovo brand unico WindTre. Invece con il brand 3 non è presente.

Con il brand Wind, superati i Giga inclusi, si continuerà a navigare secondo le condizioni di utilizzo dati previsti dalla propria offerta principale. Con il brand 3 Italia invece, si potrà continuare a navigare al prezzo di 20 centesimi di euro ogni 20 MB di traffico consumati, senza scatto di apertura sessione.