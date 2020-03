L’operatore virtuale CoopVoce ha finalmente deciso di ufficializzare la nuova offerta denominata ChiamaTutti Smart 15 ad un prezzo mensile molto conveniente.

L’offerta in questione è attivabile da tutti coloro che hanno intenzione di cambiare operatore con o senza contestuale portabilità del proprio numero e anche da quelli che risultano essere già clienti. Scopriamo insieme cosa propone il bundle dell’offerta.

CoopVoce lancia la nuova ChiamaTutti Smart 15 a 7.50 euro al mese

L’offerta ChiamaTutti Smart 15 prevede 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 15 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile al prezzo di 7.50 euro al mese per sempre. L’offerta in questione è molto simile alla ChiamaTutti Enjoy lanciata ormai quasi un anno fa, anche se in questa i GB compresi nel bundle sono maggiori.

I già clienti, come anticipato precedentemente, possono attivare l’offerta a fronte di un costo di attivazione di 9 euro. I nuovi clienti invece, dovranno necessariamente acquistare una nuova SIM Card al prezzo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Il pubblico parla di CoopVoce come uno dei migliori operatori virtuali al momento, offre una grande affidabilità e offerte molto convenienti ad un prezzo giusto.

Alcune indagini hanno anche consentito di capire che l’operatore risulta uno dei più amati in Italia, anche tenendo conto di gestori molto più potenti come Tim e Vodafone. Non a caso la strategia fu invertita per questo motivo, dato che il gestore Coop non riusciva a racimolare utenti. Se vi interessa questa offerta o volete scoprirne delle altre visitate il sito ufficiale dell’operatore.