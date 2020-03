In queste ultime settimane si stanno incrementando sempre più le indiscrezioni e le informazioni riguardanti il prossimo medio di gamma di Big G, cioè il prossimo Google Pixel 4a. Abbiamo infatti potuto osservare lo smartphone in alcune immagini reali e ora è stato addirittura pubblicato un primo video hands-on del device.

Google Pixel 4a svelato in questo video hands-on

Il video hands-on in questione è stato pubblicato su un canale cubano di YouTube. Nello specifico, in questo video possiamo osservare il design definitivo del terminale di casa Google e non solo, dato che vengono rivelate gran parte delle specifiche tecniche. Come anticipato da alcuni renders, possiamo notare che sul fronte il nuovo Google Pixel 4a adotterà un display con un piccolo foro laterale.

Sul posteriore, invece, il design seguirà quello dei fratelli maggiori Pixel 4 e Pixel 4 XL. Troveremo infatti una zona quadrata in cui verranno collocati i sensori fotografici. Questi ultimi, in particolare, saranno due e saranno rispettivamente da 12 e 8 megapixel. Come sui precedenti modelli, poi, al centro della backcover ci sarà un sensore biometrico per lo sblocco del device.

Dal video hands-on è trapelato che il display sarà un pannello da 5.8 pollici in risoluzione 1080 x 2340 pixel e con un refresh rate di 60Hz, mentre il processore a bordo sarà il SoC Snapdragon 730 di Qualcomm con in accoppiata almeno 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Troveremo poi la porta USB Type C, il jack audio e una batteria da 3080 mAh e forse arriverà anche una versione con supporto al 5G.