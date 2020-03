Blackview, leader nel mercato dei rogged phone, continua a realizzare nuovi smartphone per offrire ai suoi utenti più fedeli prodotti migliorati con le ultime tecnologie. Quest’anno, Blackview festeggia il suo settimo anniversario di attività, e per l’occasione ha deciso di lanciare un grande evento per ringraziare i suoi clienti.

Qualche giorno fa, Blackview ha indetto un sorteggio con in palio tanti premi. Se te lo sei perso, non temere, in quanto hai ancora la possibilità di aderire alle offerte Flash per aggiudicarti uno smartphone ad un prezzo scontato.

Blackview BV9900

Se stai pensando di passare a un rogged phone e non accetti compromessi in termini di design e prestazioni, Blackview BV9900 potrebbe fare al caso tuo. Con una resistenza alle cadute fino ad 1,5 metri di altezza e alle certificazioni IP68 e IP69K che lo rendono resistente all’acqua e polvere, lo smartphone conserva comunque un design sottile. Dotato di una quad-camera con sensore principale Sony da 48 MP, questo smartphone assicura dei buoni risultati fotografici. Sotto la scocca si nasconde il processore MediaTek Helio P90 AI, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS 2.1.

Inoltre, questo dispositivo viene fornito con una funzionalità che nessun altro smartphone sul mercato offre: IceMode. Con questa modalità, l’utente può ancora utilizzare alcune funzionalità di base dello smartphone, come quella di Telefono, Messaggi, Contatti e Fotocamera, anche quando la temperatura raggiunge fino a -30 gradi centigradi.

Che tu viva in una zona estremamente fredda, o che tu stia scalando grandi montagne, questo smartphone può essere il tuo strumento di fiducia. Blackview BV9900 può essere acquistato con uno sconto del 14%.

Blackview BV9800 Pro

Quando le termocamere sono state introdotte per la prima volta, erano molto costose, grandi e richiedevano una certa conoscenza per essere utilizzate. Blackview BV9800 Pro è un rogged phone da 6,3 pollici, combinato con una termocamera che ti permette di vedere al buio e misurare il calore. Sia che tu stia ispezionando pannelli elettrici o trovando tubi che perdono, il BV9800 Pro è uno strumento di cui nessun professionista dovrebbe fare a meno.

Inoltre, lo smartphone dispone di una fotocamera Sony da 48MP ed una batteria da 6.580 mAh per un uso prolungato. Blackview BV9800 Pro può essere acquistato con uno sconto del 16%.

Blackview A60

Se stai cercando uno smartphone economico, Blackview A60 potrebbe fare al caso tuo. Nonostante il suo prezzo, questo smartphone assicura comunque delle prestazioni decenti, è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP, ed una grande batteria da 4.080 mAh. Blackview A60 può essere acquistato ad un prezzo scontato del 23%.

E non finisce qui: per i tre utenti che spenderanno di più nel corso della giornata, fino al prossimo 15 Marzo Blackview regalerà uno smartwatch, un Blackview A10 e gli auricolari Bluetooth. Cosa aspetti? Scopri tutte le offerte Flash di Blackview!