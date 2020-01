Blackview è riuscita a dimostrare la sua forza e la sua crescita anche nel 2019, dimostrando la forza e la popolarità dei suoi prodotti grazie ad una tecnologia all’avanguardia ed alla loro imbattibile resistenza. In questo articolo racconteremo le tappe salienti del 2019 raggiunte dalla nota casa cinese. Inoltre se siete interessati potrete anche procedere all’acquisto dei singoli prodotti.



Partiamo dal Blackview BV9900, un telefono indistruttibile con fotocamera super resistente.

Il BV9900 è l’ultimo telefono Rugged, top di gamma, realizzato da Blackview. La prima vendita limitata si è conclusa il 24 dicembre 2019 e si è rivelata un grande successo con 1.500 unità esaurite in meno di 2 giorni.

Tra le caratteristiche principali troviamo la presenza di un processore AI MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. La Fotocamera posteriore quadrata Sony® da 48MP è un’altra caratteristica molto interessante. Inoltre, tutte le principali funzioni del dispositivo possono essere utilizzate anche quando la temperatura scende a -30 ℃.

Non mancano inoltre il cardiofrequenzimetro ed il barometro uniti al sensore di qualità dell’aria, all’igrometro ed al misuratore UV. Il prezzo è di 499,99 dollari.

Il Blackview A80 Pro, è il re degli smartphone economici dotati di quadrupla fotocamera del 2019. Tra le caratteristiche principali troviamo la presenza di una fotocamera a 4 sensori Sony® IMX258 da 13 MP, unito ad un processore MediaTek Helio P25, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. La batteria è da ben 4680 mAh racchiusa in un corpo molto sottile. Il prezzo è di soli 159,99 dollari.

Passiamo al Blackview BV9800 Pro, dotato anch’esso di una fotocamera con sensore Sony da 48MP e camera termica. Grazie a questo dispositivo è possibile vedere nell’ombra e nell’oscurità eventuali oggetti o animali nascosti o confondibili e sopravvivere in caso di mancanza di luce solare. Troviamo un processore MediaTek Helio P70, unito a 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. La batteria è da ben 6580 mAh e troviamo ul supporto a tutte le bande LTE globali. Il prezzo è di 499,99 euro.

Altro smartphone presentato nel corso del 2019 è il Blackview BV9100, il primo telefono Rugged al mondo dotato di una batteria enorme da 13000 mAh. Per gli amanti della vita all’aria aperta, questo telefono accenderà sicuramente il vostro interesse grazie al suo uso prolungato. Tra le altre caratteristiche troviamo la ricarica superveloce da 30 W, che consente di caricarlo completamente in due ore e mezza, un processore MediaTek Helio P35, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. E’ presente inoltre una doppia fotocamera posteriore Sony da 16 MP. Il prezzo è di 269,99 euro.

Secondo Blackview, uno dei suoi maggiori punti di forza è tenere il passo con il tempo. L’anno appena trascorso testimonia la qualità dei suoi prodotti, dal posizionamento classico a quello più progressivo, la disponibilità di dispositivi entry-level a quelli di fascia alta. Ogni prodotto è distintivo, con le sue caratteristiche uniche. Blackview, grazie a questa politica, è riuscita ad ottenere risultati molto gratificanti, dall’ aumento del volume delle vendite ad una base di fan in netta crescita, evidenziabile con un +75% sulla pagina Facebook.

Anche nel 2020, la casa cinese non ha intenzione di rallentare gli sforzi nell’adattarsi, creare, innovare ed ispirare. Il primo grande passo sarà quello di presentare i loro nuovi prodotti in vetrina al prossimo evento MWC a Barcellona il 24 febbraio 2020. Blackview non vede l’ora di condividere altri nuovi e speciali prodotti con ognuno di voi.