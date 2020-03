Ancora per pochi giorni MediaWorld ha ufficialmente reso disponibile al pubblico la campagna promozionale XDays, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, senza doversi preoccupare delle spese di spedizione.

Fino all’11 marzo, infatti, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti inclusi all’interno del volantino MediaWorld in oggetto avranno diritto a ricevere gratuitamente presso il proprio domicilio il dispositivo stesso, a costo totalmente azzerato.

Volantino MediaWorld: il risparmio è al top

Il settore più interessante, almeno per la maggior parte di noi, riguarda sicuramente il mondo degli smartphone, tra i modelli in promozione è possibile trovare Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A50 a 239 euro, Galaxy A20e 149 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A30s a 219 euro o Motorola One Action a 199 euro.

Interessante è anche la possibilità di acquistare qualche wearable a basso prezzo, come Huawei Band 3 Pro a 49 euro, tablet, come Apple iPad Pro 2018 a 999 euro o Apple iPad 2018 wifi+cellular a 469 euro, per finire poi con le più svariate categorie merceologiche.

Tutti i prodotti che l’utente andrà ad acquistare sono commercializzati, salvo indicazione differente, in versione no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da uno specifico operatore telefonico) e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per ogni difetto di fabbrica, non prodotto direttamente dall’utente, sarà possibile richiedere la riparazione o la sostituzione gratuita direttamente nel punto vendita in cui è stata completata la compravendita. Tutti i dettagli sono disponibili qui.