WhatsApp: ci sono 3 funzioni nuovissime e segrete che non conoscete

Oltre alle tante novità che WhatsApp include, gli utenti valutano anche il rischio nell’utilizzare questa famosissima chat. Tante volte capita che le truffe arrivano a disturbare il pubblico, il quale, talvolta essendo ancora in esperto, finisce per perdere soldi o dati sensibili.

In questo modo quindi tante persone hanno scelto di scappare via, ma ora tutto è diverso dato che proprio la sicurezza è stata nettamente migliorata. Inoltre sono state aggiunte tante funzioni, le quali non sono altro che il contenuto dei nuovi aggiornamenti che gli utenti sperano che arrivino ogni giorno. Le funzioni sono tantissime e proprio per questo molte persone scelgono WhatsApp come applicazione primaria per la messaggistica. A quanto pare però esisterebbero alcune app da scaricare gratuitamente che permetterebbero di avere a disposizione altre soluzioni molto interessanti.

WhatsApp, con queste tre applicazioni poterti avere quello che la piattaforma non vi offrirebbe mai

Ci sono tante funzioni esternamente a WhatsApp, una delle quali permette di recuperare i messaggi cancellati all’interno della chat. Stiamo parlando di WAMR, app gratuita che offre l’opportunità, qualora doveste trovare un messaggi eliminato, di recuperarlo in poco tempo.

Segue poi Whats Tracker, app che serve per spiare gli utenti in ogni momento e gratuitamente. Questa piattaforma vi avviserà ogni qual volta la persona da voi monitorata sceglierà di entrare o uscire da WhatsApp. Il tutto vi sarà notificato live.

Infine ecco Unseen, app perfetta per entrare in chat senza problemi ma esternamente. Potrete dunque leggere tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp ma senza aprire la famosa applicazione. Così non aggiornerete neanche l’ultimo accesso.