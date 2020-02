Spotify è sicuramente uno dei servizi di musica in streaming più popolari al mondo, ma non l’unico. Per stare al passo con la concorrenza (basti pensare a servizi altrettanto popolari come Apple Music, YouTube Music e Amazon Music Unlimited) ed offrire ai suoi utenti la miglior esperienza di sempre, Spotify sottopone la propria app a continui aggiornamenti, introducendo sempre più spesso delle nuove funzionalità.

Di recente, Spotify ha introdotto una funzionalità a lungo richiesta: i testi delle canzoni. Il testo è sincronizzato con il brano e viene mostrato sotto i pulsanti di controllo di Spotify (quelli che permettono di mettere in pausa o avviare la riproduzione musicale e di cambiare canzone), ed è disponibile per tutti quei brani che vengono contrassegnati con l’etichetta LYRICS.

Spotify, arriva una nuova interfaccia utente

Un ultimo aggiornamento di Spotify per iOS ha, invece, introdotto una nuova interfaccia utente, più pulita e di più semplice ed immediato utilizzo. Anzitutto, è stato introdotto un nuovo pulsante per la riproduzione casuale di una Playlist, per avviare lo streaming musicale con un solo clic.

Inoltre, tutte le azioni principali, tra cui mi piace, ascolta e scarica, sono state raggruppate in una nuova barra degli strumenti di Spotify, visualizzata nella parte centrale dello schermo. E’ stata anche ridisegnata l’icona per il download delle canzoni molto simile a quella usata per i podcast.

Infine, Spotify adesso mostra anche la copertina delle canzoni in tutte le pagine, eccetto per quella dedicata agli Album. Per i brani piaciuti, Spotify mostrerà un’icona a forma di cuore accanto al nome della traccia. L’aggiornamento è già disponibile per gli utenti iOS, ma Spotify ha riferito ai ragazzi di 9to5Google che la nuova interfaccia utente arriverà presto anche su Android.