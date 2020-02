Instagram aggiunge la messaggistica diretta su Windows 10

Se usi Instagram sul tuo PC Windows 10, potresti notare una leggera modifica quando riaprirai l’app. Instagram ha aggiornato il suo software Windows per trasformarlo in qualcosa chiamato app web progressiva (PWA). Ciò significa che stai interagendo efficacemente con il sito Web di Instagram attraverso un wrapper, che è come se diventasse un’applicazione nativa.

Instagram: prima potevi caricare foto, ora potrai inviare messaggi con Direct

Se ti piace usare il software nativo, sarà difficile per te tenere in considerazione l’uso di un’app web. Almeno dal punto di vista delle funzionalità, l’ultimo sforzo della società risulta un miscuglio. Ad esempio, con l’app nativa precedente, era possibile caricare foto direttamente dal PC. Non è qualcosa che puoi di certo fare con la versione attuale, al momento. Tra i lati positivi, la nuova versione ti consente almeno di inviare e ricevere messaggi tramite Direct. Questa funzione non è disponibile in nessun modo tramite il client Web di Instagram. È da sottolineare che la prima segnalazione della nuova web app di Instagram ci è pervenuta tramite Windows Central.