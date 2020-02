Il colosso Sony ha recentemente ufficializzato ben tre nuovi dispositivi, tra cui anche il nuovo Xperia Pro, che purtroppo molto difficilmente vedremo sbarcare in Europa, e quindi anche in Italia.

Negli ultimi giorni moltissimi produttori di smartphone e non solo hanno deciso di presentare al mondo i dispositivi che avrebbero dovuto presentare durante il Mobile World Congress 2020, che purtroppo non si terrà a causa del temibile coronavirus.

Sony Xperia Pro non arriverà sul mercato europeo

Anche l’azienda giapponese Sony ha dichiarato, ancora prima che la fiera fosse annullata, che non avrebbe partecipato. L’azienda ha recentemente ufficializzato online i tre nuovi dispositivi di quest’anno. Stiamo parlando di Xperia 1ll, 10ll e Xperia Pro. Oggi andremo a focalizzarci su quest’ultimo, specificando che il suo commercio non sarà disponibile, almeno per ora, in Europa.

Il device è un prodotto molto professionale, dotato di connettività 5G e di porta in uscita hdmi, che permette di essere collegato a fotocamere o videocamere apposite e trasmettere in alta risoluzione anche in streaming. Lo smartphone vi ricordo che monta un display OLED da 6.5 pollici con risoluzione 4K, monta un processore Qualcomm Snapdragon 865 5G supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori e una fotocamera anteriore da 8 megapixel. Il sistema operativo supportato è Android 10 mentre la batterie ha una capienza di 4.000 mAh con ricarica wireless. Presenta infine in jack audio da 3.5 mm, la certificazione IP65/68 per l’acqua, sensore NFC e speaker audio. Peccato che quasi sicuramente non sbarcherà in Europa dato le specifiche.