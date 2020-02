Una nuova truffa sta circolando via email ed è pronta a colpire gli ignari utenti. L’oggetto del messaggio è assolutamente accattivante: “Hai vinto un nuovo iPhone 11 PRO 64 GB Ritira subito il tuo regalo“.



Con un oggetto così interessanti, molti utenti sarebbero portati a pensare di aver avuto un incredibile colpo di fortuna. All’interno della mail inoltre si legge il seguente messaggio:

Gentile cliente, sei stato selezionato per l’acquisto del nuovo iPhone 11 PRO 64GB al incredibile prezzo di soli € 0.99 spedizione inclusa. che aspetti? ritira subito il tuo regalo da parte di amazon

I loghi dell’azienda di e-commerce sono presenti in vari punti del messaggio e quindi gli utenti sono portati a credere che si tratti di un’offerta imperdibile. Basta pagare meno di un euro per portarsi a casa il nuovissimo iPhone 11 PRO direttamente da Amazon.

Purtroppo non è tutto oro quello che luccica e soprattutto non avete vinto nessun iPhone 11 Pro. Infatti cliccando sul link presente nell’email si viene riportati ad una pagina che assomiglia a quella di Amazon ma non lo è.

iPhone 11 Pro a meno di 1 euro, ecco la nuova truffa online

Si tratta invece di un chiaro tentativo di phishing per cercare di rubare i dati della carta di credito agli sfortunati utenti che cascano nel tranello. Una volta che l’utente ha concesso tutti i propri dati sensibili ai truffatori, questi non esiteranno a svuotare il conto corrente del malcapitato.

Il nostro consiglio, come sempre in questi casi, è quello di cestinare immediatamente tutte le email che sembrano sospette. Evitate di aprirle e soprattutto non cliccate sui link presenti all’interno dei messaggi. Anche se le pagine sembrano affidabili, non si tratta dei siti ufficiali ma di pagine create appositamente per ingannare i meno attenti.