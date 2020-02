Google esaminerà le app che richiedono informazioni sulla posizione

I prossimi sforzi di Google per migliorare la privacy dei dispositivi mobili si estenderanno oltre gli aggiornamenti di Android 11 . A partire dal 3 agosto, la società richiederà l’ approvazione per le richieste di posizione in background in tutte le app Android associate a Play Store. Determina se la funzionalità è necessaria, fornisce “valore chiaro” di ciò che stiamo scaricando e rifiuta le app che sembrano richiedere troppo. Un’app di social network che ti consente di condividere volontariamente dati di posizione continui probabilmente otterrà l’approvazione, ad esempio, ma un’app di shopping con un localizzatore di negozi al dettaglio potrebbe essere rifiutata fino a quando non limiti l’accesso alla posizione quando la stai utilizzando attivamente.

Google: quando entrerà in vigore questa nuova politica

La politica cambierà ad aprile, ma gli sviluppatori possono chiedere feedback sulle loro eventuali problematiche a partire da maggio. Ci sarà anche un periodo di “grazia” per i primi mesi. Solo le nuove app avranno bisogno dell’approvazione della posizione in background dal 3 agosto in poi. Google inizierà a rimuovere le app esistenti senza tale approvazione il 2 novembre.

Anche se questo non farà molto per limitare la condivisione della posizione di Android, potrebbe essere comunque un grosso aiuto se sei particolarmente attento alla privacy. Facebook e altri sono stati accusati di aver raccolto più dati sulla posizione di quelli di cui hanno realmente bisogno. Inoltre, in alcuni casi, è stata accusata di dare agli utenti poca o nessuna scelta sul modo in cui tali informazioni vengono inviate. La politica più rigorosa promette di ridurre gli abusi della privacy. Inoltre potrebbe far sì che sviluppatori di alto livello chiedono in primo luogo agli utenti se hanno bisogno di controlli sulla posizione in background. Se c’è una preoccupazione in questa fase iniziale, è che i criteri per un uso accettabile della posizione sono attualmente vaghi. Ciò che è “necessario” secondo Google potrebbe non essere lo stesso per tutti gli altri.