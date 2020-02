L’offerta All Inclusive Young di Wind ha recentemente subito vari aggiornamenti. Infatti, in occasione del San Valentino il gestore aveva denominato la tariffa All Inclusive Young in Love e aumentato la quantità di Giga di traffico dati. Adesso l’offerta Passa a Wind torna ad essere disponibile nella sua versione Limited Edition, offrendo quindi ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati in 4.5G

Passa a Wind: per i clienti under 30 torna l’offerta All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition!

Wind rivolge la sua tariffa soltanto ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali vanno incontro ad una spesa mensile di soli 11,99 euro. A differenza delle altre promozioni, trattandosi di una tariffa in versione Easy Pay, è necessario saldare la spesa mensile tramite modalità di pagamento ben precise, ovvero: tramite carta di credito, carta conto o conto corrente.

I clienti che desiderano sostenere le spese previste tramite credito residuo dovranno rinunciare alle soglie di SMS e Giga. Infatti, in tal caso il gestore permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4.5G. Nonostante ciò, il costo mensile rimane invariato e continuano ad essere disponibili gli stessi servizi extra, dunque:

l’SMS MyWind

il servizio di segreteria telefonica

il servizio di navigazione hotspot

L’attivazione può essere effettuata gratuitamente, scaricando l’apposito coupon tramite il sito ufficiale dell’operatore e recandosi in uno dei numerosi punti vendita Wind.