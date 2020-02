Microsoft Office è finalmente disponibile per gli smartphone Android! L’applicazione include i principali strumenti di lavoro di firmati Microsoft (Word, Excel e PowerPoint), nonché OneDrive, il servizio di cloud storage e backup offerto dal colosso di Redmond.

Con l’app Office, è finalmente possibile creare, leggere e modificare documenti Word, Excel e presentazioni PowerPoint in un unico posto, rendendo il tutto molto più rapido e semplice. Prima d’ora, infatti, Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint venivano offerti come soluzioni separate, obbligando gli utenti a spostarsi da un’app all’altra per accedere ad un determinato documento e modificarlo.

Microsoft Office, l’app è disponibile per gli smartphone Android ed offre tante funzionalità

L’app offre diverse funzionalità. Non solo è possibile creare, modificare e collaborare a documenti di Office (testi, fogli di calcolo, presentazioni e quant’altro) o accedere a quelli archiviati sul cloud; ma è anche possibile trasformare la foto di un documento in un file Word, o quella di una tabella in un foglio di calcolo di Excel; è possibile utilizzare Office Lens, una sorta di scanner tascabile grazie al quale digitalizzare immagini sulle lavagne o creare altri documenti a partire dalla digitalizzazione del testo visualizzato. E ancora, è possibile creare velocemente dei documenti PDF, firmare documenti PDF con il dito, scansionare codici QR e utilizzare il tool Memo per annotare le note.

L’app Microsoft Office è compatibile con tutti gli smartphone Android con una versione del sistema operativo 6.0 (Marshmallow) o superiore e almeno 1 GB di RAM. L’app può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi compatibili a questo indirizzo.