CoopVoce: nuove offerte in arrivo, ecco le ChiamaTutti Top e Easy

CoopVoce ha dimostrato che non sempre il più debole è destinato a perire. In questo caso infatti la nota azienda che si sviluppa nell’ambito dei gestori virtuali è riuscita a trovare il bandolo della matassa.

A quanto pare infatti tanti utenti sono contenti di avere una delle promozioni del gestore, il quale è cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. Inizialmente lo scenario era ben diverso, dato che nessuno voleva le promozioni di CoopVoce a causa dell’esiguità dei suoi contenuti. In questo caso invece proprio questi ultimi sono aumentati a dismisura, tenendo i prezzi sempre bassi come in origine. Proprio per questo molte persone hanno dichiarato che non esiste gestore più affidabile di quello di Coop. Ora però sul sito ufficiale c’è nuova carne al fuoco: ecco due promozioni che potete sottoscrivere ancora per qualche giorno.

CoopVoce: le due ChiamaTutti Top 10 e Easy sono ancora disponibili e con prezzi stratosferici

CoopVoce ha sviluppato le sue due nuove ChiamaTutti ormai più di un mese fa, portando avanti ottimi risultati. La ChiamaTutti Top 10 con la Easy al suo fianco ha fatto vedere grandi cose, soprattutto per merito dei suoi contenuti.

La prima delle due include infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 10 giga di traffico dati in 4G per soli 9 euro al mese. La seconda offerta risulta invece molto più basilare. Questa permette agli utenti che la sottoscrivono di avere a disposizione 300 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e solamente 3 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 5 euro al mese per sempre.