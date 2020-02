Cambiare operatore e scegliere l’offerta giusta tra le tante proposte non è mai facile. Gli operatori sono davvero tanti e le offerte ancora di più, soprattutto per gli utenti che decidono di effettuare anche la portabilità del proprio numero.

Oggi vogliamo condividere con voi quelle che, secondo il nostro modesto parere, sono le cinque offerte di telefonia mobile più convenienti durante questo mese di febbraio 2020. Scopriamole insieme.

Le offerte di telefonia mobile più convenienti nel mese di febbraio 2020

Partiamo subito con l’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, che propone un’offerta molto vantaggiosa a tutti gli utenti che passano da Iliad, CoopVoce, Fastweb e moltissimi altri operatori virtuali. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet a soli 5.99 euro al mese. Vi ricordo che la velocità massima è di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo di attivazione è di 99 centesimi di euro e 6 euro per la nuova SIM.

Lo stesso bundle è proposto anche da Kena Mobile, con l’offerta Kena 5.99 Flash. Quest’ultima comprende infatti minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet in 4G a 5.99 euro al mese. L’unica cosa diversa rispetto all’offerta di ho.Mobile è il prezzo di attivazione. La Kena 5.99 Flash ha un costo di attivazione di 4.99 euro a cui vanno aggiunti i 5 euro per la nuova SIM Card.

Terza offerta molto conveniente è quella proposta da Iliad, che comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma dovrete comunque spendere 9.99 euro per la nuova SIM. Penultima offerta la Smart 30 GB 4G di Tiscali, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti e 30 GB di traffico internet a 8.99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti ed è previsto un costo di 10 euro per la nuova SIM ed una prima ricarica di 10 euro.

Ultima offerta, secondo noi molto conveniente, è quella di Fastweb Mobile, che prevede anch’essa minuti illimitati verso tutti, 100 SMS verso tutti e 30 GB di traffico internet al mese a 9.95 euro. In questo caso è previsto un costo di 15 euro per l’acquisto e la spedizione della nuova SIM ed una prima ricarica di 10 euro. Le spese che riguardano la SIM Card sono azzerate per i nuovi clienti.