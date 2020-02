Asus ha ufficialmente annunciato le nuove ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming e Prime TRX40-Pro S, 3 nuove schede madri progettate appositamente per il nuovo processore di punta di AMD, il Threadripper 3990X.

Specifiche senza compromessi

Il nuovo processore di casa AMD rappresenta la momento una delle soluzioni più potenti del mercato, con i suoi 64 core infatti, è pensato per quella fascia di utenti High End che adoperano il PC non solo per giocare ma anche per la produzione di contenuti.

Ovviamente un processore così potente, ha bisogno di essere sostenuto da un hardware in grado di tenergli testa e permettere di sfruttare a pieno ogni singola potenzialità della CPU.

Ecco perché Asus ha progettato queste nuove 3 schede madri, di cui la top di gamma, ROG Zenith II Extreme Alpha, opera a 16 fasi di alimentazione Infineon TDA21490, con certificazione 90A (presente su tutti e tre i modelli) per garantire la massima efficienza in overclocking.

Inoltre, grazie alle fasi Dr MOS, la motherboard è in grado di abbinare il nuovo processore AMD ai kit di RAM G.Skill, composte da 8 banchi da 32Gb per un totale di 256Gb DDR4-3600 CL 16.

Oltre alla top di gamma, sono state presentate le ROG Strix TRX40-XE Gaming e Prime TRX40-Pro S, entrambe versioni aggiornate dei modelli precedenti, aggiornamento che consiste nell’inserimento delle fasi Dr MOS ad alta corrente e degli stadi TDA 21472, cosa che gli permette di gestire gli ultimi processori AMD e i più recenti banchi di memoria RAM.

Asus comunque non ha dimenticato i vecchi modelli, infatti ha provveduto a renderli compatibili con i nuovi processori tramite un aggiornamento BIOS scaricabile, ovviamente non con le stesse prestazioni dei modelli neo-presentati.