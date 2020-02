Il periodo degli innamorati è propizio anche in termini di attivazione di una nuova SIM ricaricabile, ultimamente è stata attivata una passa a Wind molto interessante, ma che allo stesso tempo presenta una limitazione da non sottovalutare assolutamente, dovrà essere attivata su due SIM (anche con intestatario differente).

Chiarito il primo passo, la strada appare essere completamente in discesa, in quanto sopratutto il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di mettervici le mani senza doversi minimamente preoccupare della provenienza (è attivabile proprio da tutti in Italia). Il costo iniziale da sostenere è di soli 4,99 euro, con 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; annesso è presente un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, entro tale periodo l’attivatore si ritrova ad essere costretto a restare cliente di Wind, onde evitare il pagamento di una penale del valore di 15 euro, causa recesso anticipato.

Passa a Wind: la All Inclusive Smart in Love è splendida

Al netto di quanto scritto, la All Inclusive Smart in Love resta indiscutibilmente una promozione da sogno, al suo interno si trovano 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque, tutto a 14,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo.

Nel caso in cui foste interessati ad un addebito automatico, ricordiamo essere presente anche la versione Easy Pay, prevede esattamente il doppio dei giga, senza crescere nel canone fisso, ma obbligando l’utente a pagare tramite il conto corrente bancario o una carta di credito non ricaricabile. Entrambe possono essere richieste solamente nei negozi.