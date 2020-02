L’offerta di 3 Italia con 60 giga di traffico dati, nonché SMS da inviare a chiunque e illimitati minuti per telefonare chi si vuole, prende il nome di Play Power Digital 60GB. Distribuita ufficialmente in versione operator attack, ad oggi risulta essere disponibile ad una ristretta cerchia di consumatori sul territorio nazionale.

La promozione, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è accessibile direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico; ciò porta l’utente ad avere la possibilità di richiederla da casa, nonché di evitarsi il pagamento di costi iniziali, se non 20 euro con 20 euro di credito residuo effettivamente incluso (SIM compresa).

La portabilità è sempre obbligatoria, l’attivazione risulta essere nelle corde esclusivamente dei possessori di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale, al netto di ho.Mobile o Kena Mobile.

3 Italia: l’offerta Play Power Digital 60GB

La Play Power Digital 60GB è la promozione da 6,99 euro al mese, tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere ben 60 giga di traffico dati, nonché 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Il pagamento del canone avviene direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile collegata, la navigazione ad oggi risulta essere possibile gratuitamente in 3G, mentre per il 4G sarà necessario versare 1 euro (anche se non escludiamo la presenza di eventuali promozioni che portano il nuovo utente ad accedervi gratuitamente). La portabilità, come scritto in precedenza, è obbligatoria per ottenere la Play Power Digital 60GB; nell’eventualità in cui foste alla ricerca di soluzioni da richiedere nei punti vendita, sappiate che potrete appoggiarvi a Play 50 Unlimited o similari.