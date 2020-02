Black Mirror è una serie televisiva britannica e da quanto la piattaforma di streaming online ha deciso di inserirla nel suo catalogo i fan sono aumentati notevolmente di numero. Una fiction un po’ particolare e forse unica nel suo genere visto che tratta argomenti sulle nuove tecnologie e su quelle future, e sui suoi effetti collaterali.

In particolare, gli spettatori guardano un episodio in cui viene ricreato una situazione del mondo moderno o futuro in cui una nuova invenzione tecnologica ha destabilizzato i sentimenti degli essere umani e la società. Si tratta, inoltre, di una serie televisiva antologica perché ogni episodio è formato da un cast e da una trama differente.

Ad oggi ci sono cinque stagioni, uno speciale di Natale e un film, ma i fan aspettano l’arrivo di nuovi episodi poiché la quinta stagione è terminata con tantissimi dubbi; difatti, in tanti sospettano una sesta stagione in programma.

Black Mirror 6 potrebbe arrivare su Netflix molto presto? Ecco i dettagli

I fan della serie televisiva britannica non aspettano altro che un seguito, ma nessuna fonte ufficiale ha ancora confermato una sesta stagione in arrivo. Gli utenti non fanno che aspettare il trailer di questa nuova stagione poiché l’ultimo episodio della quinta stagione ha fatto intendere un seguito.

Se la sesta stagione si farà, comunque, sarà aggiunta al catalogo della piattaforma di Netflix così gli utenti potranno guardare in prima visione e in esclusiva i nuovi episodi. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire qualcosa in più.