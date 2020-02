Trony ha recentemente riproposto al pubblico italiano un volantino SottoCosto davvero molto interessante e ricchissimo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, l’idea dell’azienda è proprio quella di proporre i prezzi più bassi attualmente disponibili sul mercato, seppur distribuendo un ridotto quantitativo di merce.

Il SottoCosto attuale, è bene ricordarlo, non è attivo ovunque in Italia, ma risulta essere disponibile solamente per coloro che risiedono nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Piemonte; i prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente in negozio, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda.

Alla base della campagna promozionale troviamo comunque il classico Tasso Zero, ovvero la perfetta occasione per richiedere un prestito da restituire poi senza interessi direttamente all’azienda, tramite rate fisse addebitate sul conto corrente bancario (ricordate che bisognerà superare il test di affidabilità creditizia).

Volantino Trony: grazie al SottoCosto i prezzi sono davvero bassi

Con il volantino Trony, e grazie sopratutto al SottoCosto, gli utenti hanno la possibilità di approfittare di prezzi molto più bassi rispetto al normale. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è il Samsung Galaxy S10+, un modello di fascia altissima (anche se ormai non proprio recentissimo), in vendita oggi a 799 euro nella versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Le alternative ad ogni modo non si fanno attendere, ecco arrivare anche Oppo Reno 2Z a 299 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Galaxy A40 a meno di 300 euro e similari.